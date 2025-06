Sports Olympiques à l’Amphitheatre L’ Amphithéâtre romain Arles 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Sports Olympiques à l'Amphitheatre Du 05/07 au 31/08/2025 Horaires de représentation le mardi et jeudi à partir de 16h30. L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Démonstrations de sports antiques des JO grecs, pour redécouvrir les disciplines des sports antiques en cette année olympique !

Après une évocation fidèle des disciplines athlétiques de l’antiquité (javelot, saut avec haltères, courses en armes …) vous vous exercerez aux sports antiques, grâce à un materiel adapté .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Ancient sports demonstrations from the Greek Olympic Games, to rediscover ancient sports disciplines in this Olympic year!

German :

Vorführungen antiker Sportarten der griechischen Olympischen Spiele, um die Disziplinen der antiken Sportarten im Olympischen Jahr wiederzuentdecken!

Italiano :

Dimostrazioni di sport antichi dai Giochi Olimpici greci, per riscoprire le discipline degli sport antichi in questo anno olimpico!

Espanol :

Demostraciones de deportes antiguos de los Juegos Olímpicos griegos, ¡para redescubrir las disciplinas de los deportes antiguos en este año olímpico!

