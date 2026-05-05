Hendaye

Sports traditionnels Force basque

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Une soirée inoubliable avec les meilleurs spécialistes des jeux et sports traditionnels basques, reconnu par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.

Buvette Sandwichs Talo ta txingar (galette traditionnelle de farine de maïs avec de la ventrèche, cuite à la plancha, sur place). .

Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 22 05 64

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English : Sports traditionnels Force basque

L’événement Sports traditionnels Force basque Hendaye a été mis à jour le 2026-05-01 par Hendaye Tourisme & Commerce