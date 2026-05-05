Sports traditionnels Force basque Hendaye
Sports traditionnels Force basque Hendaye mercredi 22 juillet 2026.
Hendaye
Sports traditionnels Force basque
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Une soirée inoubliable avec les meilleurs spécialistes des jeux et sports traditionnels basques, reconnu par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.
Buvette Sandwichs Talo ta txingar (galette traditionnelle de farine de maïs avec de la ventrèche, cuite à la plancha, sur place). .
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 22 05 64
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English : Sports traditionnels Force basque
L’événement Sports traditionnels Force basque Hendaye a été mis à jour le 2026-05-01 par Hendaye Tourisme & Commerce
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