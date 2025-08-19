Sports, une histoire en images de 1860 à nos jours Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Sports, une histoire en images de 1860 à nos jours

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 21:30:00

Deux grands historiens, l’un spécialiste des pratiques corporelles, l’autre des systèmes de signes, nous livrent, dans une passionnante conférence, une histoire du sport moderne. Mouvements, gestes, formes, tenues, codes et couleurs ont accompagné le sport au fil des décennies. Que le sport soit

spectaculaire et exaltant par les affrontements qu’il met en scène est indéniable. Mais encore faut-il un décor, un cadre, un milieu , une traduction visible des prouesses des acteurs et des enjeux des compétitions. C’est ce que cette conférence à deux voix met en valeur, en s’appuyant sur un abondant matériel iconographique, fait de photographies, d’affiches, de tableaux, de dessins de presse, de cartes postales, d’archives

cinématographiques. Georges Vigarello est historien, spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Il est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Michel Pastoureau est historien médiéviste, spécialiste de l’histoire des couleurs, des animaux et des emblèmes. Il est

directeur d’études à l’École pratique des hautes études, où il occupe la chaire d’histoire de la symbolique occidentale. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

