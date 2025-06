Sports urbains Skate Seignosse 9 juillet 2025 20:30

Sports urbains Skate Seignosse

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09 21:45:00

2025-07-09

Seignosse met les sports urbains à l’honneur !

Plongez dans l’univers du skateboard avec une démonstration au Skatepark du Penon, suivie d’une initiation sous le chapiteau du Forum à Seignosse Océan.

Equipement chaussures fermées obligatoires.

A disposition skate, casque et protections articulaires.

Organisé par la Mairie de Seignosse.

Skatepark et chapiteau du Forum

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Sports urbains Skate

Skateboarding demonstration and initiation.

From 8:30pm to 9:45pm.

Free admission.

Ages 8 and up.

Organized by Seignosse Town Hall.

German : Sports urbains Skate

Demonstration und Einführung in das Skateboarding.

Von 20.30 bis 21.45 Uhr,.

Kostenlos.

Ab einem Alter von 8 Jahren.

Organisiert von der Stadtverwaltung von Seignosse.

Italiano :

Dimostrazione e introduzione allo skateboard.

Dalle 20.30 alle 21.45.

Ingresso libero.

Età: dagli 8 anni in su.

Organizzato dal Comune di Seignosse.

Espanol : Sports urbains Skate

Demostración e iniciación al monopatín.

De 20.30 a 21.45 h.

Entrada gratuita.

A partir de 8 años.

Organizado por el Ayuntamiento de Seignosse.

