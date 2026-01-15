Sports vacances

Biganos Gironde

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

Sports vacances permet à des jeunes de pratiquer et de découvrir des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs de la commune.

Pour ces vacances de février, des activités sont proposées du 9 au 13 février, pour les enfants de 8 à 14 ans.

Ouverture des inscriptions Samedi 24 janvier à 10h

Consulter le programme et télécharger le bulletin d’inscription https://villedebiganos.fr/…/sports-vacances-fevrier-2026/ .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

