Sports vacances Biganos

Sports vacances permet à des jeunes de pratiquer et de découvrir des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs de la commune.
Pour ces vacances de février, des activités sont proposées du 9 au 13 février, pour les enfants de 8 à 14 ans.
Ouverture des inscriptions Samedi 24 janvier à 10h
Consulter le programme et télécharger le bulletin d’inscription https://villedebiganos.fr/…/sports-vacances-fevrier-2026/ .
