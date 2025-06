SPORT’TOUR Aspet 30 juin 2025 16:00

Haute-Garonne

SPORT’TOUR BOIS PERCHÉ (LAS VIGNES) Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 16:00:00

fin : 2025-06-30 19:00:00

Date(s) :

2025-06-30

Le sport en fête près de chez vous ! Activités sportives, rencontre avec des athlètes, goodies à remporter…

Evénement dans le cadre de la Grande Traversée de la Haute-Garonne.

Un programme d’activités pour tous les âges

SDIS 31,

Disc Golf,

Run and bike,

Sports de boules,

Échecs,

Taï Chi,

Handball,

Course d’orientation,

Skateboard…

Des ateliers animés par nos Comités Départementaux et clubs locaux, pour permettre à chacun de découvrir de nouvelles disciplines, de bouger en toute convivialité et de partager les valeurs du sport. .

BOIS PERCHÉ (LAS VIGNES)

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

Sports festivities near you! Sports activities, meet the athletes, goodies to win…

Event as part of the Grande Traversée de la Haute-Garonne.

German :

Sportfest in Ihrer Nähe! Sportliche Aktivitäten, Treffen mit Athleten, Goodies zu gewinnen…

Veranstaltung im Rahmen der Grande Traversée de la Haute-Garonne.

Italiano :

Festeggia lo sport vicino a te! Attività sportive, incontri con gli atleti, premi in palio…

Evento nell’ambito della Grande Traversée de la Haute-Garonne.

Espanol :

El deporte cerca de ti Actividades deportivas, encuentro con los atletas, regalos para ganar…

Evento en el marco de la Grande Traversée de la Haute-Garonne.

L’événement SPORT’TOUR Aspet a été mis à jour le 2025-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE