SPOT #12 : À sec • Marcos Caramés-Blanco, Sarah Delaby-Rochette Théâtre Paris – Villette PARIS lundi 8 septembre 2025.

Alors que Flo fuit la ville pour s’installer dans un hameau en déclin, elle y rencontre ses quatre dernier·ère·s habitant·e·s : Fab et Max, patrons d’une grande exploitation d’agriculture intensive, Mirèio, leur grand-mère, et Gigi, leur employée.

En six épisodes, du lundi au samedi, À sec raconte la dernière semaine de ce village, mobilisant les codes de la pop culture pour faire résonner les tensions qui cartographient le monde rural d’aujourd’hui et de demain.

À sec n’est pas une enquête au plus près des agriculteur·rice·s français·e·s., c’est une fiction qui propose l’invention d’un réel juste à côté du nôtre.

Du lundi 08 septembre 2025 au mardi 09 septembre 2025 :

lundi, mardi

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-12-a-sec/ +33140037223