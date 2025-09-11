SPOT #12 : Génération Mitterrand • Léo Cohen-Paperman, Émilien Diard-Detoeuf Théâtre Paris – Villette PARIS

Marie-France est journaliste à Paris, Luc est enseignant à Vénissieux, Michel est ouvrier à Belfort. A dix-huit ans, ils ont « fait » Mai-68. En 1981, ils ont voté pour F. Mitterrand. En 2022, ils ont voté respectivement pour E.Macron, J-L Mélenchon et M. Le Pen. Pour comprendre pourquoi ils ne sont plus d’accord sur rien et ne peuvent plus se supporter, ils joueront tour à tour “leur” Président.

Génération Mitterrand est l’épisode deux de la série théâtrale Huit rois (nos présidents) dont l’objectif est de faire le portrait des Présidents de la Cinquième République, de C.de Gaulle à E. Macron.

Une comédie crépusculaire qui fait l’autopsie des illusions d’une génération.

Du jeudi 11 septembre 2025 au mardi 16 septembre 2025 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

