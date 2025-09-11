SPOT #12 : Lucky Flash • Blanche Adilon-Lonardoni Théâtre Paris – Villette PARIS

SPOT #12 : Lucky Flash • Blanche Adilon-Lonardoni Théâtre Paris – Villette PARIS jeudi 11 septembre 2025.

Dans Lucky Flash, nous assistons aux répétitions de la pièce Lucky Flash, mise en scène par Simon et jouée par Méli et Camille. Leur point de départ est un objet trouvé par Simon : un appareil photo jetable, non développé, ayant été utilisé dans les années 80, probablement en Allemagne de l’Est. Le fantasme des possibles contenus dans cet appareil photo prend bientôt corps dans la RDA, pays proche et lointain, disparu avant leur naissance. La fiction s’insinue dans leur recherche, comblant les manques et les interrogations et montrant notre besoin perpétuel de nous raconter des histoires.

De quoi témoignent les objets qui nous survivent ?

Du jeudi 11 septembre 2025 au vendredi 12 septembre 2025 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-12-lucky-flash/ +33140037223