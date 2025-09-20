SPOT Château de Gisors Gisors

SPOT Château de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-23

Installation artistique Petite Poissone

Petite Poissone est une street-artiste, une poétesse de rue dont le travail est essentiellement basé sur le texte. Son humour caustique à l’anglaise et ses messages à double sens détournent le banal pour en révéler l’absurde ou le caché. Elle offre au public des textes courts, drôles et percutants, qui interrogent avec légèreté notre regard sur le monde. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 31 50 50

