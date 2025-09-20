SPOT Concert swing’n roll Neaufles-Saint-Martin

SPOT Concert swing'n roll Neaufles-Saint-Martin samedi 20 septembre 2025.

4 Route de Vernon Neaufles-Saint-Martin

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert swing’n roll des Philly’s Hot Loaders.

Walkin’ est le premier spectacle de rue du groupe Philly’s Hot Loaders, fanfare originaire de Rouen. Les cinq musiciens réalisent une performance déjantée aux accents de swing’n’roll, inspirée de l’Amérique des années drive-in. Leur show, à la fois musical et théâtral, évoque les soirées dansantes, les voitures vintage et l’énergie des samedis soir. Avec une mise en scène originale et décalée, les Philly’s Hot Loaders transforment l’espace public en véritable scène vivante.

Bar convivial toute la soirée et planches apéro. .

4 Route de Vernon Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 31 50 56

