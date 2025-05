SPOT – Festival des jeunes talents nantais – sur le Cours St-Pierre – TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 7 juin 2025 13:30, Nantes.

Gratuit : oui Tout public, Personne en situation de handicap, En famille

L’édition 2025 de SPOT se déroule jeudi 5 juin 2025 au TNT et les vendredi 6 et samedi 7 juin 2025 sur le Cours Saint-Pierre. Les projets sont nombreux et peuvent mettre en avant les différentes formes d’art comme la danse, la musique, la photo, la vidéo, la peinture…, ainsi que l’écologie, la solidarité, la parole des jeunes. Vendredi 6 juin 2025 à partir de 19h sur le Cours St-PierreSamedi 7 juin 2025 à partir de 13h30 sur le Cours St-Pierre Consultez le programme détaillé de Spot 2025 Plus d’informations sur le dispositif SPOT sur metropole.nantes.fr

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://metropole.nantes.fr/festival-spot-les-jeunes-talents-nantais-font-leur-show