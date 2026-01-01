Spot Light Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Spot Light

Du vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h.

Dimanche 1er février 2026 à partir de 17h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 12.95 EUR

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-30 2026-02-01

Un drame onirique pour parler d’amour.

Un soir, Jérôme entre dans les coulisses du cabaret Le Spotlight pour rencontrer la drag-queen Stella Mazone, dont il vient de voir le spectacle. Une amitié s’ensuit, alors qu’à travers le temps se joue une histoire d’amour entre Alexandre, alter ego de Stella, et Valentin.





Tous ces destins liés réveillent les fantômes du passé mais aussi du présent. Que choisit-on de dire de nous ou de montrer quand les lumières s’allument sur la scène ?



Une histoire presque ordinaire pour questionner notre tolérance.





Texte et mise en scène Mikaël Balmont

Avec Quentin Baine, Axel Bonnardel, Martin Postzich, Jimmy Moussaoui, Camille Termonia (Texte lauréat Médaille de bronze du concours Vivons les Mots ! 2024). .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A dreamlike drama about love.

