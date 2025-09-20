SPOT Ludo-médiathèque d’Étrépagny Étrépagny

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17

Installation artistique Cyril Lancelin

Cyril Lancelin est un artiste français qui fusionne art, architecture et technologies à travers des œuvres immersives et monumentales. Fondateur du studio Town and Concrete, il crée un univers visuel unique mêlant sculptures, réalité virtuelle et expériences sensorielles. Il expose dans les plus grandes institutions artistiques en France comme à l’international, et collabore avec des marques de renommée mondiale. .

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 31 50 50

