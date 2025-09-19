SPOT Mairie de Gisors Gisors
Quai du Fossé aux Tanneurs Gisors Eure
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-11-02
2025-09-19
Installation artistique Quentin DMR
Quentin DMR, originaire du Havre, se qualifie comme photographe plasticien . Il utilise des fragments de photographies issus de portraits en noir et blanc pour incarner les espaces urbains qu’il investit et leur donner une nouvelle âme. Le spectateur est poussé à participer activement à la recomposition de l’image.
L’installation s’admire de l’extérieur du bâtiment. .
