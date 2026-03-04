SPOT Musique Aujourd’hui – Peter Fahey, Marché des Douves, Bordeaux

SPOT Musique Aujourd’hui – Peter Fahey Samedi 21 mars, 12h00 Marché des Douves Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T12:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T12:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

:

« Assembly Line 2.0 s’articule autour de deux ordinateurs portables – l’un est un Mac, l’autre un PC – et le matériau musical est dérivé de leurs sons familiers et quotidiens. Ces sons sont entrecoupés de sons provenant de l’intérieur des usines où les ordinateurs portables sont assemblés. La musique se caractérise également par un geste récurrent d’environ sept secondes, soit le temps nécessaire pour accomplir une tâche individuelle dans le cadre de l’assemblage d’un ordinateur portable.

J’ai traité les ordinateurs portables comme n’importe quel autre instrument. De la même manière que, pour chaque nouvelle œuvre, le compositeur se demande « Qu’est-ce qu’un piano ? », Assembly Line 2.0 pose la question « Qu’est-ce qu’un ordinateur portable ? D’où vient-il ? Quels sont ses sons ? ».

Je remercie Proxima Centauri pour sa commande d’Assembly Line 2.0, le Arts Council d’Irlande pour son financement et Fergal Dowling du Music Current Festival de Dublin pour son soutien au projet. »

:

Proxima Centauri

Marie-Bernadette Charrier – saxophone

Sylvain Millepied – flûte

Gwenaëlle Pellegrini – piano

Julien Pellegrini – percussion

Christophe Havel – électronique

¡ ’ !, ’ ?

20 minutes de performance suivies d’un temps d’échanges dans un lieu atypique : SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! réinvente le concert par la découverte et par la rencontre entre les acteurs et les actrices des musiques d’aujourd’hui et le public.

Programmés les samedis à midi pile, les SPOT permettent de découvrir les nouvelles écritures musicales et de rencontrer les artistes dans l’espace convivial du café du Marché des Douves.

Proxima Centauri invite de nombreux artistes et collabore régulièrement avec diverses structures pour des propositions à chaque fois renouvelées.

————————-

Un évènement de la saison musicale de Proxima Centauri

https://proximacentauri.fr/saison-2025-2026/

Marché des Douves Marché des douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ [{« link »: « https://proximacentauri.fr/saison-2025-2026/ »}]

Concert-rencontre avec Proxima Centauri et le compositeur Peter Fahey qui nous présente sa création « Assembly Line 2.0 » avant la Première au concert OPUS 26.1 jeudi 26 mars 2026 au Rocher de Palmer. Proxima Centauri musique contemporaine

Proxima Centauri (Graphisme Fiona Beslay)