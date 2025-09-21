SPOT PATRIMOINE ! Hôtel de Ville Hôtel de ville de Valenciennes Valenciennes

SPOT PATRIMOINE ! Hôtel de Ville Hôtel de ville de Valenciennes Valenciennes dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les enfants seront à l’honneur ! pour ce Kid Patrimoine, un atelier (de 15h à 17h) de fabrique de porcelaine et des démonstrations, puzzles géants, cubes, de quoi amuser petits (et grands) enfants !

Hôtel de ville de Valenciennes Place d’armes Valenciennes 59300 Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Thomas Douvry/ville de Valenciennes