SPOT PATRIMOINE ! Place d’Armes Hôtel de ville de Valenciennes Valenciennes

SPOT PATRIMOINE ! Place d’Armes Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Valenciennes Nord

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un quartier patrimoine, avec jeux anciens, artisanat d’art, structures gonflables et surtout les associations valenciennoises garantes et férues du patrimoine local.

Philatélie, Cercle historique, Généalogie, Comité de Sauvegarde du Patrimoine, etc…. Petits et grands sauront apprécier.

Hôtel de ville de Valenciennes Place d’armes Valenciennes 59300 Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Thomas Douvry/ville de Valenciennes