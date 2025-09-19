SPOT Saint Louis Sucre Étrépagny

SPOT Saint Louis Sucre Étrépagny vendredi 19 septembre 2025.

SPOT Saint Louis Sucre

Route Gamaches Étrépagny Eure

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-11-02

2025-09-19

Installation artistique Quentin DMR

Quentin DMR, originaire du Havre, se qualifie comme photographe plasticien . Il utilise des fragments de photographies issus de portraits en noir et blanc pour incarner les espaces urbains qu’il investit et leur donner une nouvelle âme. Le spectateur est poussé à participer activement à la recomposition de l’image.

L’installation s’admire de l’extérieur du bâtiment. .

Route Gamaches Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 31 50 50

