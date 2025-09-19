SPOT Soirée de lancement Gisors

Spectacle [Impromptu], Les Illusions Retrouvées par la Compagnie In Fine.

Danse acrobatique au château, puis déambulation à l’église Saint-Gervais-Saint-Protais et à la mairie de Gisors.

[Impromptu], Les Illusions Retrouvées guide le public dans un parcours visuel et sonore, imprégné de la poésie inspirée aussi bien de la philosophie que de la voix singulière de Gilles Deleuze. Cette création 2025 s’enrichit de nouvelles chorégraphies, musiques et costumes, tout en préservant le plaisir d’inviter le public à une recherche de perspectives inédites et d’illusions à retrouver, où l’inattendu et la poésie surgissent à travers le mouvement et les points de vue réinventés.

Bouleverser les perspectives, permettre au regard de voir différemment et inviter le spectateur à se raconter une histoire constituent le socle de cette nouvelle proposition. Ainsi, la narration autour du rêve guide le public dans une quête poétique et visuelle, dans lequel le geste chorégraphique et la musique dialoguent autant entre eux qu’avec l’espace dans lequel l’équipe artistique évolue. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 31 50 50

