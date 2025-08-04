Spot sportif Gros Chêne Jardin du Bonheur Rennes

Spot sportif Gros Chêne Jardin du Bonheur Rennes lundi 4 août 2025.

Spot sportif Gros Chêne Jardin du Bonheur Rennes 4 – 28 août Ille-et-Vilaine

Accès libre et sur inscription pour les 8-14 ans

Du sport au Jardin du Bonheur

Les éducateurs sportifs de la Ville et du Cercle Paul Bert animent votre été au spot sportif du Gros-Chêne !

Ils proposent chaque jour, en fonction des envies des enfants, des activités, des initiations sportives et des sorties encadrées pour les 8-14 ans : vélo, piscine, balades nature, spots nautiques, etc.

Accueil des enfants à partir de 13h15 au Jardin du Bonheur, avant de partir en activité. Le retour est prévu vers 17h30 au même endroit.

Spot ouvert de 14h à 19h en accès libre pour le tout public et animations pour les 8-14 ans, sur inscriptions de 15h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-04T13:15:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T19:00:00.000+02:00

1



Jardin du Bonheur 8 rue Albert Camus maurepas Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine