SPOT Tour du Prisonnier Gisors

SPOT Tour du Prisonnier Gisors dimanche 19 octobre 2025.

SPOT Tour du Prisonnier

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Profitez de l’ouverture de la Tour du Prisonnier, à l’occasion de SPOT au Château de Gisors.

En 1193, Philippe Auguste profite de la captivité de Richard Cœur de Lion pour s’emparer de Gisors. De gros travaux sont commandés, parmi lesquels la construction de la Tour dite du Prisonnier 28 mètres de hauteur, 3 étages, 14 mètres de diamètre, des murs de 4 mètres d’épaisseur…

Les légendes sur la tour sont multiples, plusieurs auteurs ont imaginé leurs propres histoires, et si certaines sont inspirées de faits réels, une grande place est laissée à l’imaginaire. L’une d’elle indique que, du cachot de la Tour du Prisonnier, il serait possible de retrouver la cache précise du Trésor des Templiers ! Personne n’a encore prouvé cette théorie et pour percer ce mystère, il est indispensable de découvrir la Tour du Prisonnier qui renferme bien un trésor. Ce dernier n’est pas monétaire mais culturel et patrimonial.

En effet, la Tour du Prisonnier conserve d’innombrables graffitis de toutes les époques et notamment, dans le cachot, des gravures dignes de bas-reliefs.

Ces sculptures murales, très fines et très belles, ont été la source d’inspiration de nombreuses légendes, la plus célèbre indique qu’un seul et unique prisonnier aurait arraché un clou de la porte pour graver l’ensemble de ces graffitis et qu’il serait mort de chagrin après avoir cassé son clou totalement usé !

Exposition de Petite Poissone

Petite Poissone est une street-artiste, une poétesse de rue dont le travail est essentiellement basé sur le texte. Son humour caustique à l’anglaise et ses messages à double sens détournent le banal pour en révéler l’absurde ou le caché. Elle offre au public des textes courts, drôles et percutants, qui interrogent, avec légèreté, notre regard sur le monde. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 31 50 50

English : SPOT Tour du Prisonnier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SPOT Tour du Prisonnier Gisors a été mis à jour le 2025-10-10 par Vexin Normand Tourisme