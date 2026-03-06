SPRING ATELIERS CRÉATIFS AU PASSAGE CARNOT Rosette, passage carnot Pau

SPRING ATELIERS CRÉATIFS AU PASSAGE CARNOT

Rosette, passage carnot 16 Bis Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

Venez participer à un atelier créatif pour fêter le printemps

Le programme

9h fleurs en papier (pivoine) avec paperlilyorigami

11h30 atelier bouquet de fleurs fraîches avec Rosette

14h30 atelier aquarelle avec Marlis

17h atelier bento cake (décoration sur gâteau)

Vente de fleurs fraîches toute la journée .

Rosette, passage carnot 16 Bis Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 64 19 98

