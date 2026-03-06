SPRING ATELIERS CRÉATIFS AU PASSAGE CARNOT Rosette, passage carnot Pau

SPRING ATELIERS CRÉATIFS AU PASSAGE CARNOT Rosette, passage carnot Pau samedi 21 mars 2026.

Rosette, passage carnot 16 Bis Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez participer à un atelier créatif pour fêter le printemps
Le programme
9h fleurs en papier (pivoine) avec paperlilyorigami
11h30 atelier bouquet de fleurs fraîches avec Rosette
14h30 atelier aquarelle avec Marlis
17h atelier bento cake (décoration sur gâteau)
Vente de fleurs fraîches toute la journée   .

Rosette, passage carnot 16 Bis Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 64 19 98 

