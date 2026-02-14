SPRING CAMPS, DARWIN Bordeaux, Bordeaux

SPRING CAMPS 6 – 17 avril DARWIN Bordeaux Gironde

-10% avec la carte jeune à envoyer à cette adresse: hello@fabriquebilingue.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T09:00:00+02:00 – 2026-04-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

DARWIN Bordeaux 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les Kids Camps accueillent les enfants de 4 à 12 ans pour des journées riches en activités, de 9h à 17h. Pensez à prévoir un lunch pour le repas du midi.