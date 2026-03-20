Spring Festival Stang Ar Lin Concarneau

Spring Festival

Stang Ar Lin Château de keriolet Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

SPRING IS BACK

Save the date ! Mercredi 13 mai, notre incontournable fête printanière SPRING est de retour dans l’écrin magique du château de Keriolet à Concarneau.

Des retrouvailles toujours spéciales dans le berceau originel d’Astropolis, magnifié de mille lumières pour l’occasion.

Une nuit rare et hors du temps que l’on attend chaque année avec impatience… .

Stang Ar Lin Château de keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 43 37 74

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English : Spring Festival

L’événement Spring Festival Concarneau a été mis à jour le 2026-03-16 par OTC CCA