Spring Festival Stang Ar Lin Concarneau
Spring Festival Stang Ar Lin Concarneau mercredi 13 mai 2026.
Spring Festival
Stang Ar Lin Château de keriolet Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
SPRING IS BACK
Save the date ! Mercredi 13 mai, notre incontournable fête printanière SPRING est de retour dans l’écrin magique du château de Keriolet à Concarneau.
Des retrouvailles toujours spéciales dans le berceau originel d’Astropolis, magnifié de mille lumières pour l’occasion.
Une nuit rare et hors du temps que l’on attend chaque année avec impatience… .
Stang Ar Lin Château de keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 43 37 74
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English : Spring Festival
L’événement Spring Festival Concarneau a été mis à jour le 2026-03-16 par OTC CCA