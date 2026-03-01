Spring hike & yoga Crozon
Spring hike & yoga Crozon samedi 21 mars 2026.
Spring hike & yoga
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Pour célébrer l’arrivée du printemps, venez profiter d’une balade sur le GR34 entre la plage de Postolonnec et la pointe du Menhir à Crozon. Un moment pour admirer la nature avant de partager une séance de yoga d’une heure dans un lieu discret avec vue sur l’océan.
La marche dure environ 15 minutes aller, suivie d’une pratique de yoga d’une heure puis 15 minutes retour.
Les tapis sont fournis. Pensez simplement à apporter une bouteille d’eau.
Réservation via momoyoga (lien ci-dessous) ou sur instagram @kmi.yoga .
Crozon 29160 Finistère Bretagne
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English : Spring hike & yoga
L’événement Spring hike & yoga Crozon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime