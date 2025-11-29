SPRING PARTY BARBARA BUTCH

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Prêts à danser sous les fresques du Grand Foyer de l’Opéra Comédie de Montpellier ?

L’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite sous le ciel du Grand Foyer pour une Spring Party inédite et endiablée !

Prêts à danser sous les fresques du Grand Foyer de l’Opéra Comédie de Montpellier ?

L’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite sous le ciel du Grand Foyer pour une Spring Party inédite et endiablée !

C’est la DJ, militante et égérie, Barbara Butch qui mènera une nouvelle fois la danse. Des clubs aux Gay prides, des défilés de mode aux scènes de la danse contemporaine, ou encore à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Barbara Butch fait danser le monde entier.

21h30 ouverture des portes de l’Opéra Comédie

Vestiaire gratuit à disposition

1 consommation au bar offerte sur présentation de votre billet pour la soirée

Durée de 22h à 2h

Tarif unique 25€ (1 consommation offerte)

À partir de 18 ans, sur présentation d’une pièce d’identité

Accessibilité

Public sourd et malentendant

Gilets vibrants SubPac

gratuit sur réservation auprès de la billetterie location.opera@oonm.fr .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Ready to dance under the frescoes of the Grand Foyer at the Opéra Comédie de Montpellier?

The Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie invites you to dance the night away under the skies of the Grand Foyer for a wildly original Spring Party!

L’événement SPRING PARTY BARBARA BUTCH Montpellier a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT MONTPELLIER