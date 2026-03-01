Spring party Déols

Spring party

35 Rue Sylvain Rebrioux Déols Indre

Début : Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-13

C’est enfin l’heure de la reprise des soirées à la brasserie Beer’Berry !

Dj Reg aux platines pour une soirée mémorable ! Bières artisanales, vins, softs et nos généreuses planches charcuterie.

(Premier arrivé, premier servi !) .

35 Rue Sylvain Rebrioux Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 49 04

English :

It’s finally time for the Beer’Berry brasserie parties to resume!

