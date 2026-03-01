Spring party Déols
Spring party Déols vendredi 13 mars 2026.
Spring party
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
C’est enfin l’heure de la reprise des soirées à la brasserie Beer’Berry !
Dj Reg aux platines pour une soirée mémorable ! Bières artisanales, vins, softs et nos généreuses planches charcuterie.
(Premier arrivé, premier servi !) .
35 Rue Sylvain Rebrioux Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 49 04
English :
It’s finally time for the Beer’Berry brasserie parties to resume!
