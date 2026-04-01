Spring Party Kintzheim
Spring Party Kintzheim vendredi 24 avril 2026.
Kintzheim
Spring Party
Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Viens faire vibrer le printemps avec cette soirée consacrée aux musiques des années 80 à 2000, réservée au + de 16 ans
Viens faire vibrer le printemps à la salle des fêtes du Complexe Hôtelier Cigoland avec cette soirée consacrée aux musiques des années 80 à 2000, animée par DJ Fred.
Soirée réservée au + de 16 ans. .
Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 90 09 41 cigoland.evenement@gmail.com
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English :
Come and make spring vibrate with this evening devoted to music from the 80s to the 2000s, reserved for those aged 16 and over
L’événement Spring Party Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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