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Spring Party Kintzheim

Spring Party Kintzheim vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Route de Sélestat

Ville : 67600 Kintzheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Kintzheim

Spring Party

Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Viens faire vibrer le printemps avec cette soirée consacrée aux musiques des années 80 à 2000, réservée au + de 16 ans
Viens faire vibrer le printemps à la salle des fêtes du Complexe Hôtelier Cigoland avec cette soirée consacrée aux musiques des années 80 à 2000, animée par DJ Fred.

Soirée réservée au + de 16 ans.   .

Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 90 09 41  cigoland.evenement@gmail.com

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English :

Come and make spring vibrate with this evening devoted to music from the 80s to the 2000s, reserved for those aged 16 and over

L’événement Spring Party Kintzheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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