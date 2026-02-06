Spring premier festival international de cirque contemporain Cirque Théâtre d’Elbeuf Elbeuf
Spring premier festival international de cirque contemporain Cirque Théâtre d’Elbeuf Elbeuf lundi 9 mars 2026.
Spring premier festival international de cirque contemporain
Cirque Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-09
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-03-09
Du 9 mars au 8 avril, le festival Spring, premier festival international de cirque contemporain à l’échelle d’une région, vous invite durant 1 mois à rencontrer le cirque d’aujourd’hui danse, musique, théâtre, arts plastiques… sur la thématique Reprendre son souffle
Tarif selon la manifestation .
Cirque Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 93 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spring premier festival international de cirque contemporain
L’événement Spring premier festival international de cirque contemporain Elbeuf a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Rouen tourisme