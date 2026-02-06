Spring premier festival international de cirque contemporain Cirque Théâtre d’Elbeuf Elbeuf

Spring premier festival international de cirque contemporain

Cirque Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-09

fin : 2026-04-08

2026-03-09

Du 9 mars au 8 avril, le festival Spring, premier festival international de cirque contemporain à l’échelle d’une région, vous invite durant 1 mois à rencontrer le cirque d’aujourd’hui danse, musique, théâtre, arts plastiques… sur la thématique Reprendre son souffle

