Spring Tour Grenoble 2026 Complexe du vieux Melchior Sassenage
Spring Tour Grenoble 2026 Complexe du vieux Melchior Sassenage samedi 25 avril 2026.
Spring Tour Grenoble 2026
Complexe du vieux Melchior 2 Rue Pierre de Coubertin Sassenage Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
L’association Les Monkey Ultimate & Disc Golf Grenoble a le plaisir d’accueillir l’un des plus gros tournois européen d’Ultimate Frisbee en 2026, à Sassenage, dans la Métropole de Grenoble.
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Complexe du vieux Melchior 2 Rue Pierre de Coubertin Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Les Monkey Ultimate & Disc Golf Grenoble is delighted to be hosting one of Europe?s biggest Ultimate Frisbee tournaments in 2026, in Sassenage, in the Grenoble Metropole.
L’événement Spring Tour Grenoble 2026 Sassenage a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes