Spring Tour Grenoble 2026

Complexe du vieux Melchior 2 Rue Pierre de Coubertin Sassenage Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

L’association Les Monkey Ultimate & Disc Golf Grenoble a le plaisir d’accueillir l’un des plus gros tournois européen d’Ultimate Frisbee en 2026, à Sassenage, dans la Métropole de Grenoble.

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Complexe du vieux Melchior 2 Rue Pierre de Coubertin Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Les Monkey Ultimate & Disc Golf Grenoble is delighted to be hosting one of Europe?s biggest Ultimate Frisbee tournaments in 2026, in Sassenage, in the Grenoble Metropole.

L’événement Spring Tour Grenoble 2026 Sassenage a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes