Sprint de Magny Technopole CS 80001 F-58471 Magny-Cours

Sprint de Magny

Technopole CS 80001 F-58471 Karting Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

2026-02-15 2026-03-29 2026-07-05 2026-08-09 2026-09-20

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !

Programme

9h30: Accueil Contrôle administratif Pesée

9h50: Tirage au sort Affectation des karts Briefing

10h15: Essais qualificatifs (5 min)

10h25: Course 1 (8 min)

10h40: Course 2 (10mn)

11h: Course 3 (10 mn)

Proclamation des résultats

Podium

Verre de l’amitié

Tarifs: 65 € TTC Karts lestés par pilote .

Technopole CS 80001 F-58471 Karting Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43 karting@circuitmagnycours.com

English : Sprint de Magny

