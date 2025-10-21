MATHIAS MALZIEU – LE 9-9BIS Oignies

MATHIAS MALZIEU – LE 9-9BIS Oignies vendredi 12 décembre 2025.

MATHIAS MALZIEU Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Concert lectureAssis placement libre Un spectacle adapté de mon nouveau roman et de l’album attenant, écrit et chanté du point de vue de mes chats.On sera vraiment comme dans un film avec une voix-off mais sur la scène d’un théâtre. Une petite télé grandeur nature, une boîte magique pour raconter une histoire pourrait-on dire… Disons-le !Parce-que c’est ce que nous allons travailler à mettre en place. De l’intimité joyeuse et joueuse. De l’énergie. Un théâtre d’ombres (et de lumières) avec des chats. Chanter, jouer et lire un peu, se garder une part de surprise chaque soir !C’est une expérience toute neuve pour moi, je ressens une excitation spéciale. À mi-chemin entre l’intime et le rêve.Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu.Bonne nuit les petits ! (Et à bientôt) -Mathias Malzieu

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE 9-9BIS RUE ALAIN BASHUNG 62590 Oignies 62