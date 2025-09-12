Spritz et Braséro à la Note Gourmande Allex

Spritz et Braséro à la Note Gourmande Allex vendredi 12 septembre 2025.

Spritz et Braséro à la Note Gourmande

ZI route de Livron Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle soirée Spritz et Braséro. N’oubliez pas de réserver votre table.

.

ZI route de Livron Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 98 99 contact@lanotegourmande.fr

English :

We look forward to welcoming you to this new Spritz and Braséro evening. Don’t forget to reserve your table.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem neuen Abend mit Spritz und Braséro. Vergessen Sie nicht, Ihren Tisch zu reservieren.

Italiano :

Vi aspettiamo per questa nuova serata Spritz e Braséro. Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo.

Espanol :

Esperamos verles a todos en esta nueva velada de Spritz y Braséro. No olvide reservar su mesa.

L’événement Spritz et Braséro à la Note Gourmande Allex a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme