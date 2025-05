Spritz Party – La Vaupalière, 16 mai 2025 07:00, La Vaupalière.

Seine-Maritime

Spritz Party Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

2025-07-11

Vendredi 16 mai, découvrez la soirée spéciale Spritz au Clos de la Vaupalière.

Un Spritz acheté = un Spritz offert.

Soirée sur réservation au 02 35 33 03 30

Chaque vendredi, une soirée à thème ou des offres spéciales !

Cuisine 100% maison pour une expérience unique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Rue Louis Joseph Gay-Lussac

La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30

English : Spritz Party

Friday May 16, discover the special Spritz evening at Clos de la Vaupalière.

One Spritz bought = one Spritz offered.

Reservations required: 02 35 33 03 30

Every Friday, a theme evening or special offers!

100% home cooking for a unique experience

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

German :

Entdecken Sie am Freitag, dem 16. Mai, den besonderen Abend mit Spritz im Clos de la Vaupalière.

Ein gekaufter Spritz = ein geschenkter Spritz.

Abend mit Reservierung unter 02 35 33 03 30

Jeden Freitag ein Themenabend oder Sonderangebote!

100% hausgemachte Küche für ein einzigartiges Erlebnis

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen genießen.

Italiano :

Venerdì 16 maggio, scoprite la serata speciale Spritz al Clos de la Vaupalière.

Uno Spritz acquistato = uno Spritz in omaggio.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 35 33 03 30

Ogni venerdì, una serata a tema o offerte speciali!

100% cucina casalinga per un’esperienza unica

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Bevete con moderazione.

Espanol :

El viernes 16 de mayo, descubra la velada especial Spritz en Clos de la Vaupalière.

Un Spritz comprado = un Spritz gratis.

Reserva obligatoria en el 02 35 33 03 30

Todos los viernes, una velada temática u ofertas especiales

Cocina 100% casera para una experiencia única

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

