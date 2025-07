Opération Bibliothèque Hors Les Murs | Eté Solidaire Square Catherine Labouré Paris

Opération Bibliothèque Hors Les Murs | Eté Solidaire Square Catherine Labouré Paris mardi 8 juillet 2025.

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

La Direction des Affaires Culturelles contribue à la programmation culturelle de l’Eté Solidaire à travers son opération « Bibliothèque Hors Les Murs », qui s’installera au square Catherine Labouré tous les mardis et jeudis du 8 juillet au 28 août de 10:30 à 12:30. Des temps de lecture aux enfants et des livres pour les adultes seront mis à votre disposition par les bibliothèques Amélie et Saint Simon.

Rendez-vous au square Catherine Labouré à partir du 8 juillet à 10:30 pour vous évader grâce à la lecture !

gratuit Tout public.

Square Catherine Labouré Square Catherine Labouré 75007 Paris