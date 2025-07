Concert-Promenade : Vive les vents Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris

« Vive les vents » : les hautbois

et les saxophones des conservatoires du Centre et du 9ème arrondissement de

Paris, sous la direction musicale de Marika Lombardi en collaboration avec le

CMA9 et CMA1. Au programme, musique baroque et contemporaine.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Dans le cadre des « Kiosques

en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à

l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein

air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est

de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne

entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui

bénéficient gratuitement de cette prestation musicale.

Tout public.

Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 10 bis Av. Trudaine 75009 Paris

+33670660960 https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/