BHLM 2025 : la bibliothèque Oscar Wilde est de sortie en juillet ! – Square des Saint-Simoniens PARIS 2 juillet 2025

En juillet, sur la grande pelouse du square des Saint-Simoniens, les mercredis de 15h à 17h, la bibliothèque Oscar Wilde installe de grandes nattes à l’ombre des arbres et vous convie à des lectures. Une sélection d’ouvrages à destination des enfants – des plus petits aux plus grands – vous sera proposée : bandes dessinées, mangas, albums, contes, revues, romans …

Nous vous espérons nombreux pour ce moment estival de rencontres et de partage !

Site internet du square des Saint-Simoniens

Ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.

BHLM 2025 ; Crédits : bibliothèques de Paris

Du mercredi 02 juillet 2025 au mercredi 30 juillet 2025 :

mercredi

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Square des Saint-Simoniens 2, rue de la Duée 75020 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-oscar-wilde-1754 +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

Retrouvez-nous au square des Saint-Simoniens pour des lectures et des moments de partage !