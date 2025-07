Atelier slam au square du Docteur Calmette avec 15e en fête Square du docteur Calmette PARIS

Atelier slam au square du Docteur Calmette avec 15e en fête Square du docteur Calmette PARIS jeudi 7 août 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, les Déméninges propose aux participants de son atelier slam de découvrir les techniques d’écriture poétique et de performance orale propres au slam. Encadré par un artiste passionné, il permet d’explorer l’art du texte tout en développant sa confiance en soi à travers l’interprétation sur scène.

Munissez-vous de papier et de crayon et que vous soyez débutant ou déjà initié, cet espace d’expression encouragera la liberté de ton et la créativité dans un cadre chaleureux. Au programme : exercices d’écriture, travail de la voix et du corps, et échanges avec le groupe. Venez partager votre voix et vos mots lors de ce rendez-vous artistique à ne pas manquer !

Libérez votre créativité lors de cet atelier slam unique, dédié à l’écriture et à l’interprétation poétique. Une occasion parfaite pour s’exprimer, jouer avec les mots et montrer son talent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Le samedi 09 août 2025

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 07 août 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Square du docteur Calmette 2, rue Jean-Sicard 75015 PARIS