Bouchers et ogresses au coeur de Paris – visite guidée Square Jean-Bidaut Paris

Qu’est-ce qu’un boucher, au sens propre et au sens figuré ? Et qu’est-ce qu’une ogresse alors ? Tous les sens de ces deux mots vont être explorés au fil de la balade.

Nous parlerons de criminel·les et de crimes, mais aussi de faits policiers marquants qui ont changé le cours de la justice. Nous évoquerons aussi les bouchers, les vrais bouchers, et comment le commerce de la viande était géré, ainsi que l’apparition de mesures d’hygiène autour. Nous parlerons aussi de l’histoire de la médecine, et de bien d’autres choses encore !

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h30 à 17h30

Le dimanche 02 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le dimanche 27 juillet 2025

de 14h00 à 17h00

payant

17 € par personne

Public adultes.

Square Jean-Bidaut 18 rue de la Lune 75002 Paris

