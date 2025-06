Ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale Square Juliette Dodu PARIS 18 août 2025

À l’occasion de ces cinq après-midi d’ateliers animés par la compagnie A Toi Théâtre, venez découvrir les règles fondamentales de l’improvisation théâtrale : comment se placer sur la scène, s’exprimer à travers la gestuelle et la parole, raconter une histoire ou encore bâtir un personnage. Le cadre parfait pour sortir de sa zone de confort en laissant libre cours à son imagination !

Ces grands principes de théâtre constituent par ailleurs d’excellents outils dans la vie de tous les jours et pourront notamment aider enfants et adolescents à vaincre leur timidité tout en développant leur écoute de l’autre.

Ici, pas de jugement : chacune et chacun est invité à se lâcher sans crainte, dans une ambiance ludique et bienveillante. Plaisir et fous rires garantis !

Ces ateliers d’improvisation théâtrale sont gratuits et destinés aux jeunes de 10 à 18 ans.

Le vendredi 22 août 2025

de 15h00 à 19h00

Le jeudi 21 août 2025

de 15h00 à 19h00

Le mercredi 20 août 2025

de 15h00 à 19h00

Le mardi 19 août 2025

de 15h00 à 19h00

Le lundi 18 août 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-18T18:00:00+02:00

2025-08-18T16:00:00+02:00_2025-08-18T20:00:00+02:00;2025-08-19T16:00:00+02:00_2025-08-19T20:00:00+02:00;2025-08-20T16:00:00+02:00_2025-08-20T20:00:00+02:00;2025-08-21T16:00:00+02:00_2025-08-21T20:00:00+02:00;2025-08-22T16:00:00+02:00_2025-08-22T20:00:00+02:00

fin : 2025-08-22T22:00:00+02:00

Square Juliette Dodu 25 rue Juliette-Dodu 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/mairie10paris

Que vous soyez timide ou extraverti, lancez-vous sur les planches avec la compagnie A Toi Théâtre !