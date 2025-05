Market Party au Canal : un final festif, créatif et collectif – Square Serge Reggiani Paris, 8 juin 2025, Paris.

Cette Market Party est bien plus qu’un simple marché : c’est un moment de rassemblement intergénérationnel et multiculturel, où se mêlent expressions artistiques, animations familiales et initiatives locales

AU PROGRAMME :

Marché de créateur·ices engagé·es

Mode, bijoux, illustration, objets déco, éditions indépendantes…

Un espace pour découvrir des artistes et artisan·es inspiré·es, afrodescendant·es ou allié·es, dont les créations portent des récits et des identités fortes.

Concerts live & chorale participative

Laissez-vous emporter par des sons qui traversent les continents – des voix qui portent, un répertoire enraciné dans les cultures afrodescendantes et métissées.

Cuisine brésilienne et douceurs d’ici et d’ailleurs

À déguster sur place : un moment de convivialité autour de plats faits maison, inspirés des cuisines populaires d’Amérique latine.

Animations & ateliers tout public

• Maquillage artistique

• Initiations à la danse

• Jeux, espaces détente et surprises…

Infos & programme complet ici

Créateur.ices et artistes, réservez votre stand en cliquant ici

Square Serge Reggiani – Quai de l’Oise, Paris 19e

Gratuit et tous publics, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et de nos partenaires locaux

Le dimanche 08 juin 2025

de 10h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris

Pour clôturer en beauté le Temps des Mémoires, rejoignez-nous pour une journée festive au bord du canal, rythmée par la musique, la danse, les saveurs, les rires et la création partagée.