Extension personnelle de la compagnie Frichti Concept – Square Stalingrad Aubervilliers, 7 juin 2025, Aubervilliers.

Extension personnelle est une création pour trois

interprètes connectés dans un espace public compartimenté. Ce spectacle

entremêle danse, expériences sonores, texte et particularités de l’espace

public dans un dispositif scénographique spécifique. Il est construit autour

des implications que les outils numériques induisent sur les relations entre

individus (connexion et isolement, rapport au présent/à l’absence, rapport au

sensuel), sur les transformations qu’ils amènent dans les corps au quotidien

(postures, fonctionnements, relations) ainsi que sur la relation à soi-même.

Avec un public au centre et tout autour à la fois, nos trois

interprètes viennent interroger la place de l’humain dans ce monde numérique et

virtuel, les enjeux d’une possible relation au présent et un retour à notre

animalité.

Cette performance est programmée par la ville d’Aubervilliers, qui s’associe également à Plaine Commune, Saint-Denis et Saint-Ouen pour proposer spectacles, performances immersives et déambulations musicales sur le territoire dans le cadre de la Nuit Blanche et de Multitude – Biennale de la Seine-Saint-Denis.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 18h50

gratuit Tout public.

Square Stalingrad Rue Bernard et Mazoyer 93300 Aubervilliers

culture@mairie-aubervilliers.fr

