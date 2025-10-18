Squash Open d’un jour Espace Squash Royan
Squash Open d’un jour Espace Squash Royan samedi 18 octobre 2025.
Squash Open d’un jour
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
Premier tournoi de la saison, avec un Open d’un jour pour les juniors et les adultes. Ouvert aux joueurs débutants comme confirmés, l’occasion de découvrir le squash en compétition.
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77
English :
First tournament of the season, with a one-day Open for juniors and adults. Open to beginners and experienced players alike, this is your chance to discover competitive squash.
German :
Erstes Turnier der Saison, mit einem eintägigen Open für Junioren und Erwachsene. Offen für Anfänger und Fortgeschrittene, eine Gelegenheit, Squash im Wettkampf zu entdecken.
Italiano :
Primo torneo della stagione, con un Open di un giorno per juniores e adulti. Aperto a principianti e giocatori esperti, è l’occasione per scoprire lo squash agonistico.
Espanol :
Primer torneo de la temporada, con un Open de un día para juniors y adultos. Abierto tanto a principiantes como a jugadores experimentados, esta es tu oportunidad de descubrir el squash de competición.
