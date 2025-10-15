Squash Tournoi interne jeunes Espace Squash Royan
Squash Tournoi interne jeunes Espace Squash Royan mercredi 15 octobre 2025.
Squash Tournoi interne jeunes
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15 18:00:00
2025-10-15
Tournoi réservé à nos jeunes licencié(e)s du club mais ouvert au public.
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77
English :
Tournament reserved for our young club members but open to the public.
German :
Ein Turnier nur für unsere jugendlichen Lizenznehmer/innen des Clubs, aber offen für die Öffentlichkeit.
Italiano :
Torneo riservato ai giovani soci del club ma aperto al pubblico.
Espanol :
Torneo reservado a nuestros jóvenes miembros del club, pero abierto al público.
