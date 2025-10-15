Squash Tournoi interne jeunes Espace Squash Royan

Squash Tournoi interne jeunes Espace Squash Royan mercredi 15 octobre 2025.

Squash Tournoi interne jeunes

Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15 18:00:00

2025-10-15

Tournoi réservé à nos jeunes licencié(e)s du club mais ouvert au public.
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77 

English :

Tournament reserved for our young club members but open to the public.

German :

Ein Turnier nur für unsere jugendlichen Lizenznehmer/innen des Clubs, aber offen für die Öffentlichkeit.

Italiano :

Torneo riservato ai giovani soci del club ma aperto al pubblico.

Espanol :

Torneo reservado a nuestros jóvenes miembros del club, pero abierto al público.

L’événement Squash Tournoi interne jeunes Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan