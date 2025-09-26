SQUID CHALLENGE Toulouse

SQUID CHALLENGE Toulouse vendredi 26 septembre 2025.

SQUID CHALLENGE

JARDIN DU GRAND ROND Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 35 EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-26

Squid Challenge débarque à Toulouse un jeu géant et familial inspiré de l’univers de la

série à succès. Le jeu commence. Serez-vous à la hauteur ?

Organisé au cœur du Jardin du Grand Rond àToulouse, le Squid Challenge propose 6

épreuves revisitées de jeux d’enfants, amusantes et sans élimination, où familles, amis,

collègues et curieux peuvent s’affronter en équipe de 20 personnes dans une ambiance

unique, festive et conviviale. Un concept innovant 100 % toulousain.

Pensé et produit par une équipe d’entrepreneurs locaux passionnés d’événementiel, le Squid Challenge allie sport, rires, esprit d’équipe et immersion scénarisée. Chaque joueur repart avec un t-shirt souvenir, et participe au tirage au sort final pour tenter de remporter un voyage à Séoul pour 2 personnes.

Objectif créer du lien, fédérer et s’amuser !

Avec plusieurs créneaux de jeu toutes les 15 minutes, le Squid Challenge est conçu pour

accueillir plus de 1 000 participants sur le week-end, tout en garantissant sécurité,

encadrement professionnel et accessibilité. Une restauration (Food truck) et buvette est

prévu sur place.

Bon à savoir

– Départs toutes les 15 minutes.

– Groupes de 20 joueurs (inscription individuelle ou en petit groupe de 10).

– Accessible à partir de 10 ans.

– Durée du jeu environ 1 heure 30. 29 .

JARDIN DU GRAND ROND Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Squid Challenge comes to Toulouse: a giant family game inspired by the world of the

series. The game begins. Will you be up to the challenge?

German :

Squid Challenge kommt nach Toulouse: ein riesiges Familienspiel, inspiriert von der Welt der

erfolgreichen Serie inspiriert ist. Das Spiel beginnt. Werden Sie der Herausforderung gewachsen sein?

Italiano :

Squid Challenge arriva a Tolosa: un gigantesco gioco per famiglie ispirato al mondo della serie

serie. Il gioco ha inizio. Sarete all’altezza della sfida?

Espanol :

Squid Challenge llega a Toulouse: un gigantesco juego familiar inspirado en el mundo de la

serie. Comienza el juego. ¿Estarás a la altura del desafío?

L’événement SQUID CHALLENGE Toulouse a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE