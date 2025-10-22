Squid Game chez Rody Chocolaterie Rody Chocolaterie Castillonnès

Rody Chocolaterie Lieu-dit Grand Bois Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

2025-10-22

Pendant les vacances d’automne, le Musée du Chocolat propose un atelier amusant et gourmand pour les enfants à partir de 3 ans, sur le thème de la célèbre série Squid Game (version douce et chocolatée bien sûr ). Du 22 au 24 octobre, durée 45 mn.

Les petits chocolatiers en herbe pourront créer et décorer leur propre chocolat inspiré des célèbres formes du jeu… tout en s’amusant !

13h30 • 14h45 • 16h00 • 17h15

Pas de réservation nécessaire, se présenter quelques minutes avant l’horaire choisi. .

Rody Chocolaterie Lieu-dit Grand Bois Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 50 95

English : Squid Game chez Rody Chocolaterie

During the autumn vacations, the Musée du Chocolat is offering a fun, gourmet workshop for children aged 3 and over, on the theme of the famous Squid Game series (a sweet, chocolatey version, of course). From October 22 to 24, duration 45 min.

German : Squid Game chez Rody Chocolaterie

Während der Herbstferien bietet das Schokoladenmuseum einen lustigen und leckeren Workshop für Kinder ab 3 Jahren an, der die berühmte Serie Squid Game zum Thema hat (natürlich in einer süßen und schokoladigen Version). Vom 22. bis 24. Oktober, Dauer: 45 Minuten.

Italiano :

Durante le vacanze autunnali, il Musée du Chocolat propone un divertente e gustoso laboratorio per bambini dai 3 anni in su, sul tema della famosa serie del Gioco del calamaro (naturalmente in versione dolce e cioccolatosa). Dal 22 al 24 ottobre, durata 45 minuti.

Espanol : Squid Game chez Rody Chocolaterie

Durante las vacaciones de otoño, el Museo del Chocolate propone a los niños a partir de 3 años un taller lúdico y sabroso sobre el tema de la famosa serie El juego del calamar (en versión dulce y chocolatada, por supuesto). Del 22 al 24 de octubre, duración 45 min.

