Srdjan Ivanovic Blazin’ Quartet Studio de l’Ermitage Paris

Originaire de Sarajevo, carrefour entre l’Orient et l’Occident, Srdjan Ivanovic est un batteur au parcours des plus atypiques.

Ayant fui la guerre en Bosnie lorsqu’il était enfant, Srdjan s’est retrouvé en Grèce, où il s’est plongé dans un mélange éclectique de musiques, allant du chant byzantin et du folk grec à la pop italienne, entre autres. Ajoutant à cela sa découverte du jazz, il a développé son propre style musical, à la fois comme batteur et compositeur.

Salué par The Downbeat comme « un groupe qui revisite et bouscule les conventions », Blazin’ Quartet repousse les limites du jazz improvisé, world et électronique depuis sa création à Amsterdam en 2008. Après avoir surpris le public et les critiques lors de ses débuts aux Pays-Bas, le Blazin’ Quartet a depuis déménagé à Paris, en France, et s’est transformé en un « groupe entièrement européen » composé, outre Srdjan Ivanovic à la batterie, du trompettiste grec Andreas Polyzogopoulos, du guitariste italien Federico Casagrande et du bassiste bulgare Mihail Ivanov.

Ils présentent leur nouvel album, COSMOGONIE, conçu comme une suite sur le thème de la naissance du monde selon les anciens Grecs.

« Cosmogonie a été conçu au début de l’année 2025, alors que je préparais un nouveau répertoire pour le Blazin’ Quartet. En écrivant une forme plus longue, j’ai ressenti le besoin d’un thème fédérateur, et à une époque où les divisions entre les peuples sont de plus en plus marquées, je ne pouvais trouver rien de plus universel et intemporel que l’histoire de l’univers lui-même. »

Srdjan Ivanovic

Andreas Polyzogopoulos : trompette

Federico Casagrande : guitare

Mihail »Misho » Ivanov : contrebasse

Srdjan Ivanovic : batterie

Sortie de l’album : Cosmogonie (Rue Des Balkans – 2026).

Le mercredi 08 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/srdjan-ivanovic-blazin-quartet https://www.facebook.com/srdjanovicmusic



