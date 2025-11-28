LES INVENDABLES TRIBUTE BLUES BROTHERS – LA BOISERIE Mazan

vendredi 28 novembre 2025.

Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

LES INVENDABLES – Tribute Blues Brothers – Rhythm’n’blues – Soul music – 2h de concert en live intégral…Ils apportent à chacune de leurs prestations la preuve qu’il est possible d’axer entièrement un spectacle sur la passion du Rhythm & Blues !

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84