SSA, rencontre et projection Manger pour vivre Villefranche-de-Rouergue

SSA, rencontre et projection Manger pour vivre

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Notre collectif pour la promotion de la SSA (Sécurité Sociale de l’Alimentation) sur le Villefranchois anime un rendez-vous régulier pour parler des questions d’alimentation et d’agriculture.

Pour cette troisième édition, nous vous proposons une rencontre le vendredi 14 novembre à 18h30 pour une projection du film Manger pour vivre au café associatif Les Hauts Parleurs à Villefranche de Rouergue. Le film aborde les enjeux de l’aide alimentaire, de la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) et du droit à l’alimentation ainsi que le sentiment que peuvent éprouver les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

La projection du film s’inscrit dans le cadre du festival Alimenterre et sera suivie d’un débat/échange. La soirée se poursuivra par un pique-nique paysan (Auberge Espagnole).

Synopsis En 2025 en France, une personne sur dix a des difficultés chaque jour pour se nourrir. L’aide alimentaire s’est installée dans le paysage. Malgré toute son humanité, elle est débordée par le phénomène. Face à cette situation, un collectif d’associations de Montpellier a créé une Caisse alimentaire commune. Pendant une année, le film suit la première ébauche d’une sécurité sociale de l’alimentation. 400 personnes y cotisent selon leurs moyens et reçoivent tous la même somme pour se nourrir sainement. Surtout, elles reprennent leur vie en main. A travers quatre portraits sensibles, le film propose une réflexion sur le droit à l’alimentation. .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

Our collective for the promotion of SSA (Sécurité Sociale de l’Alimentation) in the Villefranchois region hosts a regular meeting to discuss food and agriculture issues.

German :

Unser Kollektiv zur Förderung der SSA (Sécurité Sociale de l’Alimentation) im Villefranchois leitet ein regelmäßiges Treffen, bei dem über Fragen der Ernährung und der Landwirtschaft gesprochen wird.

Italiano :

Il nostro collettivo per la promozione della SSA (Sécurité Sociale de l’Alimentation) nell’area di Villefranchois organizza un incontro regolare per discutere di questioni alimentari e agricole.

Espanol :

Nuestro colectivo para la promoción de la SSA (Sécurité Sociale de l’Alimentation) en la zona de Villefranchois organiza una reunión periódica para debatir cuestiones relacionadas con la alimentación y la agricultura.

L’événement SSA, rencontre et projection Manger pour vivre Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)